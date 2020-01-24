 الوحدة يكتسح الحزم بخماسية في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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الوحدة يكتسح الحزم بخماسية في الدوري السعودي

د ب أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 9:46 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 9:46 م

اكتسح الوحدة ضيفه الحزم 5 - 1 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الوحدة في الدقيقة السادسة عن طريق فواز السجورق، قبل أن يضيف زميله ريناتو شافيز الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم سجل يوسوفو نياكاتي الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 73 سجل أنسيلمو الهدف الرابع للوحدة، قبل أن يسجل يوسف عمر هدف تقليص الفارق للحزم في الدقيقة 77، ثم اختتم لويس جوستافو خماسية الوحدة في الدقيقة 88.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.


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