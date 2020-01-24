المالية الصينية تخصص مليار يوان لدعم مقاطعة هوبي في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد

خصصت وزارة المالية الصينية مليار يوان (نحو 145 مليون دولار) لدعم مقاطعة هوبي في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد المميت.

وقررت سلطات السياحة المحلية لبلدية بكين العاصمة إلغاء الأنشطة واسعة النطاق ذات التجمعات الكبيرة، بما في ذلك معارض المعابد، في محاولة لمنع ومكافحة فيروس كورونا الجديد.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة وفاة 25 شخصا وتأكيد إصابة 830 حالة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد ( 2019- إن سي أو في).

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن حالات الوفاة المسجلة بينها 24 في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في مقاطعة خبي شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 34 شخصا تعافوا وخرجوا من المستشفيات.

وأضافت اللجنة أن إجمالي 1072 حالة مشتبهة تم الإبلاغ عنها في 20 منطقة على مستوى مقاطعة "هوبي" التي سجلت الغالبية العظمى من حالات الإصابة والوفيات، وأن السلطات المختصة تضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه حتى منتصف ليل الخميس، تم تأكيد إصابة 5 حالات في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين ومقاطعة تايوان، بواقع حالتين في كل من هونج كونج وماكاو، وحالة واحدة في تايوان.

وعلى الصعيد الدولي، تم تأكيد إصابة 3 أشخاص في تايلاند، تعافى اثنان منهم، كما تم تسجيل حالة إصابة في اليابان، وأكدت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة تسجيل إصابة في كل منها، كما أعلنت فيتنام عن تسجيل إصابتين.