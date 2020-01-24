جوف تفجر مفاجأة وتطيح بأوساكا من بطولة أستراليا المفتوحة

واصلت نجمة التنس الصاعدة كوكو جوف انطلاقتها المذهلة وفجرت كبرى مفاجآت مسيرتها الاحترافية حتى الآن بفوزها على النجمة اليابانية ناومي أوساكا 6 / 3 و6 / 3 اليوم الجمعة في الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

واحتاجت جوف /15 عاما/ إلى 67 دقيقة فقط للتغلب على أوساكا المصنفة الثالثة للبطولة الأسترالية وحاملة لقبها، والتأهل إلى الدور الرابع (دور الستة عشر).

وثأرت جوف بذلك لهزيمتها أمام أوساكا في الدور الثالث أيضا من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في نسخة العام الماضي في أيلول/سبتمبر، حيث كانت أوساكا قد حسمت تلك المباراة خلال 65 دقيقة، بنتيجة 6 / 3 و6 / صفر .