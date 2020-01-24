تحرير 4271 مخالفة مرورية وحبس 5 سائقين متعاطين للمخدرات بالمنيا

حررت حملة مرورية بالمنيا، 4271 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس 5 سائقين متعاطين للمخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القرى والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.



تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغاً من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير 4271 مخالفة مرورية متنوعة.



وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي المركبات للمخدرات أثناء القيادة، تم سحب العينات من 61 سائقا، وأسفرت نتيجة فحص العينات عن إيجابية 5 سائقين متعاطين للمخدرات.



تحرر المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.