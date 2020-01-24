 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 6 قتلى وأكثر من 200 جريح - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 6 قتلى وأكثر من 200 جريح

أنقرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 11:01 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 11:01 م

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 6 قتلى وأكثر من 220 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- بوفاة 6 أشخاص وفق معلومات أولية جراء الزلزال.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

ومن جانبه، قال والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي، إن 225 مصابا جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 4 قتلى، كما أفاد بانهيار وتضرر عشرات المباني السكنية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق والأراضي المحتلة، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.


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