متطرفون يهود يحرقون مسجدا في بيت صفافا جنوب القدس الحتلة

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أحرق متطرفون يهود، اليوم الجمعة، مسجدا في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة وخطوا شعارات عنصرية في المكان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أجزاء من المسجد تضررت بفعل الحريق ووجد على أحد جدرانه شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.