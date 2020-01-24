 متطرفون يهود يحرقون مسجدا في بيت صفافا جنوب القدس الحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متطرفون يهود يحرقون مسجدا في بيت صفافا جنوب القدس الحتلة

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:44 ص

أحرق متطرفون يهود، اليوم الجمعة، مسجدا في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة وخطوا شعارات عنصرية في المكان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أجزاء من المسجد تضررت بفعل الحريق ووجد على أحد جدرانه شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.


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