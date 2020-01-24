 زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شرقي تركيا - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شرقي تركيا

إسطنبول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 9:43 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 9:43 م

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية"آفاد" بوقوع زلزال مساء اليوم الجمعة بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وذكرت "آفاد"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن مركز الزلزال يقع في قضاء "سيفريجه" بالولاية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وقالت "آفاد" بوقوع هزتين ارتداديتين في ولاية ألازيغ شرقي البلاد عقب الزلزال.

وذكرت الإدارة على موقعها الالكتروني أن هزة ارتدادية بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأخرى بقوة 1ر5 درجات وقعت في قضاء باسكيل، في ألازيغ.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو٬ ان الزالزال أحدث أضرارا مادية كبيرة في بعض المناطق

وأوضح أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وجود أي حالات وفاة جراء الزلزال٬ مبينا أنه تم تسجيل إصابتين.

ولفت إلى أن "هناك أضرار كبير في المباني ببعض المناطق والقرى".

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