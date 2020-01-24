تموين الشرقية تضبط لحوم مجهولة المصدر ومخالفات بالمخابز البلدية

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على المخابز والأسواق.



وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن إدارة تموين العاشر من رمضان حررت المحضر رقم 36 جُنج أمن دولة طواريء أول العاشر من رمضان لسنة 2020، ضد أحد أصحاب محلات اللحوم؛ لحيازته لحوم مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 19 كيلو لحم مفروم جرى ضبطها داخل محل الجزارة الخاص به.



كما تم تحرير 10 محاضر جُنح لعدم الإعلان عن الأسعار بعدة أنشطة تجارية، وذلك طبقا للقرار رقم 330 لسنة 2017، فيما جرى تحرير 10 محاضر أخرى لإثبات مخالفات بعدد من المخابز بشأن نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات القياسية وعدم نظافة أدوات العجين.



وشنت إدارة تموين كفر صقر حملات تموينية أسفرت عن ضبط عدد من أصحاب الأنشطة التجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وجزار لذبحه خارج السلخانة، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرا بشأن وجود مخالفات بالمخابز التابعة لقطاع التموين.



وحررت إدارة تموين منيا القمح 67 محضرا بشأن وجود مخالفات بالمخابز البلدية، فيما حررت إدارة أبو حماد التموينية 21 محضرا لذات الشأن.