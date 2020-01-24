دبلوماسي روسي: المكسيك تدرس إمكانية إلغاء التأشيرات مع روسيا

أعلن السفير الروسي لدى المكسيك فيكتور كورونيلي، أن موسكو سلمت مكسيكو عام 2019 مشروع اتفاقية محدثة بشأن إلغاء التأشيرات وهو قيد النظر من قبل الجانب المكسيكي.

وقال كورونيلي، لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إن هناك العديد من الوثائق التي نهتم بها، والتي يتم النظر بها من قبل الجانب المكسيكي الاتفاقية المتعلقة بسفر المواطنين دون تأشيرة، تم تسليمها بنسختها المحدثة إلى المكسيك عام 2019، وهي قيد الدراسة منذ عدة أشهر".

وكان رئيس مجلس النواب المكسيكي إدجار رومو جارسيا قد أعلن في وقت سابق، أن المكسيك مستعدة للحوار مع روسيا الاتحادية بشأن إنشاء نظام إلغاء التأشيرات لسفر المواطنين.