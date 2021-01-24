محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيز مركز التطعيم بلقاح كورونا

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم يرافقه الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام بتفقد المستشفى للاطلاع على آخر التجهيزات الخاصة بموقع تطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله الى المحافظة .

وأشار المحافظ الى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة ، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

ومن جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها .