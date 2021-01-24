رئيس جامعة كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة

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هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ ٦٩لعيد الشرطة المصرية.

وقال رئيس الجامعة أتقدم بخالص التهانى القلبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية ولوزارة الداخلية قيادةً وضباطًا وأفرادًا ولجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة.

وأضاف د. دسوقي بأن رجال الشرطة البواسل لهم عظيم التقدير على التضحيات المبذولة فى سبيل حماية المواطنين وإنفاذ القانون واستقرار البلاد والتصدى للمخططات الإرهابية التى تستهدف استقرار الوطن وأدعو الله عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وسوء وأن ينعم عليه بالخير والأمن والازدهار والسلام".