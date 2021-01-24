 محافظ الشرقية يقود حملة ليلية لضبط التكاتك المخالفة ونباشي القمامة - بوابة الشروق
الأحد 24 يناير 2021 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

محافظ الشرقية يقود حملة ليلية لضبط التكاتك المخالفة ونباشي القمامة

فاطمة علي
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 11:39 ص

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لضبط مركبات "التوكتوك" الغير مُرخصة والمخالفة لخطوط السير الممنوحة لها، فضلًا عن متابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المُحددة ونسبة الإشغال، وتطبيق تنفيذاً الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المُستجد.

وتفقد المحافظ شوارع طلبة عويضة، الغشام أحمد إسماعيل، فيما تم ضبط 16 توكتوك غير مُرخص، والتحفظ على عربتين كارو وتروسيكلين؛ تبين استخدام أصحابها لها للنبش في صناديق القمامة وبعثرتها في الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية، على تفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة، والتي تؤثر بشكل سلبي على نظافة المدينة وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك