محافظ الشرقية يقود حملة ليلية لضبط التكاتك المخالفة ونباشي القمامة

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لضبط مركبات "التوكتوك" الغير مُرخصة والمخالفة لخطوط السير الممنوحة لها، فضلًا عن متابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المُحددة ونسبة الإشغال، وتطبيق تنفيذاً الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المُستجد.

وتفقد المحافظ شوارع طلبة عويضة، الغشام أحمد إسماعيل، فيما تم ضبط 16 توكتوك غير مُرخص، والتحفظ على عربتين كارو وتروسيكلين؛ تبين استخدام أصحابها لها للنبش في صناديق القمامة وبعثرتها في الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية، على تفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة، والتي تؤثر بشكل سلبي على نظافة المدينة وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.