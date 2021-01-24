نائب بجنوب سيناء يطالب بتدبير الاعتمادات المالية لاستكمال منظومة الحماية من السيول

طالب النائب سيد عوض، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، بسرعة توفير الاعتمادات المالية لاستكمال منظومة حماية مدن خليج السويس بجنوب سيناء من أخطار السيول.

وقال عضو مجلس النواب خلال جلسة البرلمان، إن السيول التي ضربت مدن خليج السويس خلال شهر مارس عام 2020 دمرت البنية التحتية بالكامل بمدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، إضافة إلى تدمير بعض الوحدات السكنية، كما جرى تدمير الطريق الدولي الجديد " النفق/ شرم الشيخ" وجرى غلقة بعد افتتاحه بشهور فقط، مما كلف الدولة لإجراء صيانة له.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريح له اليوم الأحد، أن أعمال الحماية التي تجري في منطقة وادي وردان التابع لمدينة رأس سدر تهدف لحماية قرية أبوصويرة فقط، وأعمال الحماية الجاري تنفيذها بمنطقة وادي غرندل تهدف إلى حماية مدينة أبوزنيمة، ومتسائلًا كيف ومتى سيجري حماية باقي مدينة رأس سدر من أخطار السيول؟.

وأشار إلى أن مدينة أبوزنيمة تحتاج إلى ما يقرب من 700 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات الحماية بها وحتى الأن لم يجري توفير الاعتمادات المالية للبدء في مشروعات حماية المدينة من الأثار التدميرية التي تتعرض لها كل عام.

وأوضح نائب البرلمان أن مدينة أبورديس التي تدمرت تمامًا في سيول مارس الماضي، يوجد بها منطقة صناعية تضم مجموعة من المصانع الحيوية، ومحطات غاز، و محطات كهرباء، وشركات بترول، وجميعهم تأثروا بدرجة كبيرة بهذه السيول.