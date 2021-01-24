العثور على ستة لاجئين أفغان في شاحنة على أحد الطرق السريعة جنوبي ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية، أن قائد شاحنة ألمانية كبيرة لاحظ تأرجح مقطورة الشحن على أحد الطرق السريعة جنوبي ألمانيا واكتشف بعد ذلك وجود ستة لاجئين مسافرين بشكل غير شرعي داخل منطقة الشحن في مقطورته.

وأوضحت الشرطة، في بيانات تم نشرها اليوم الأحد، أن قائد الشاحنة وزميله أبلغا الشرطة خلال استراحة بالقرب من بلدة باد رابناو ومدينة هايلبرون بولاية بادن - فورتمبرج جنوبي ألمانيا، أمس السبت.

وعثر أفراد الشرطة على ستة رجال منحدرين من أفغانستان تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما في منطقة الشحن بالمقطورة، بحسب بيانات الشرطة.

وأضافت الشرطة، أنهم صعدوا إلى الشاحنة في رومانيا قبل ثلاثة أيام من العثور عليهم أمس، وكانوا في حالة إنهاك وجوعى وعطشى.

وأمدت قوات الإطفاء في مدينة هايلبرون الرجال بالمشروبات، وقامت قوات إنقاذ برعايتهم طبيا.

وأضافت الشرطة، أنه تم نقل أربعة لاجئين منهم إلى مدينة كارلسروه في مركز استقبال اللاجئين بولاية بادن-فورتمبرج، وتم نقل اثنين آخرين إلى مكتب رعاية شباب.