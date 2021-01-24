إزالة 10 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، إزالة 10 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة، التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (بدر - أبو المطامير- حوش عيسى - إيتاي البارود) على مساحة 1150 مترا مربعا، منها إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 780 مترا مربعا بنطاق وحدتي النجاح وعمر مكرم بمركز بدر، وإزالة فورية لـ2 حالة تعد في المهد على أرض زراعية بمساحة 250 مترا بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر والنمرية بأبو المطامير.

وتابعت المحافظة: وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 120 مترا في حوش عيسى، وتنفيذ قرار إزالة فورية لمبنى مخالف بقرية النقراش في إيتاي البارود.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.