 سجلات وزارة الصحة بكفرالشيخ تسجل 4745 إصابة و320 وفاة بفيروس كورونا منذو ظهورة وحتى الآن - بوابة الشروق
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سجلات وزارة الصحة بكفرالشيخ تسجل 4745 إصابة و320 وفاة بفيروس كورونا منذو ظهورة وحتى الآن

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
محمدنصار
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 11:39 م

كشفت سجلات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ، أن عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إجمالي عدد المترددين على المستشفيات للحالات التي تعاني من مشكلات وأمراض التنفس 224 حالة، ووصلت حالات الاشتباه لـ58 حالة، ثبت إصابة 2 منهم بالتحاليل المعملية، وتم حجزهما بمستشفى العزل، وتم إجراء أشعة مقطعية لـ47 حالة، وتم اجراء 30 حالة مسحة.
وأفاد التقرير، أن إجمالي حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة في مارس من العام الماضي 2020، وحتى اليوم الأحد 24 يناير، وصلت لـ 22950 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها 4745 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة من أبناء المحافظة التي توفيت نتيجة الكورونا 320 حالة.


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