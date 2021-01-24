يتوجه مواطنو البرتغال، اليوم الأحد؛ لاختيار رئيسهم المقبل، إذ يخوض الرئيس الحالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا الانتخابات بكونه المرشح الأقرب للفوز بهامش كبير، على الرغم من أنه مازال من الممكن أن تؤثر أزمة فيروس كورونا بصورة سلبية على التوقعات.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي، أنه من المتوقع أن يحصل زيبيلو دي سوزا على 70% من الأصوات للفوز بفترة رئاسة ثانية.

ولكن على الرغم من أنه يبدو أن الرئيس يتواصل بصورة شخصية مع الناخبين، هناك مخاوف في معسكره من أن فيروس كورونا قد يؤدي لانخفاض أعداد المشاركين في الانتخابات.

وعلى سبيل المثال، في ظل المخاوف من الخروج للخارج والتقارير التي تفيد بأنه من المتوقع أن يفوز زيبيلو دي سوزا في الانتخابات، هناك بعض المخاوف من أن الناخبين ربما يختاروا البقاء في المنزل.وسعت السلطات للتغلب على ذلك من خلال إلغاء حظر التجوال المفروض طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

ويقول المراقبون السياسيون، إنه من غير المرجح أن يتم إجراء جولة إعادة، لأن ذلك سوف يعني أن أحد المرشحين الستة تمكن بطريقة ما من جعل الاصوات التي سوف يفوز بها دي سوزا أقل من 50%. مع ذلك، ما زالت تحوم مخاوف بشأن فوز مرشح متشدد.

ومن غير المتوقع صدور النتائج الرسمية حتى وقت متأخر من غد الاثنين.