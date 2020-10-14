قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد حتى الخميس 4 مارس المقبل في تسليم 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في منطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الجزار أنه روعي اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتي تقلل من حدوث أى تجمعات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع (أ) بمنطقة الـ800 فدان أرقام (420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 - 426 - 427) خلال الأسبوع الأول بدءا من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء.

والعمارات بقطاع (أ) أرقام (428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 - 439) الأسبوع الثاني بدءا من يوم الأحد 31/1/2021 حتى يوم الخميس 4/2/2021.

والعمارات بقطاع (د) أرقام (224 – 226 – 403 - 404) فى الأسبوع الثالث بدءا من يوم الأحد 7/2/2021 حتى يوم الخميس 11/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 ) بالأسبوع الرابع بدءا من يوم الأحد 14/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بقطاع (ج) أرقام (302 - 303 – 304 – 305 – 306 – 315 – 320 – 321 – 322) في الأسبوع الخامس بدءا من يوم الأحد 21/2/2021 حتى يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارات بقطاع (د) أرقام (337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 )، بالأسبوع السادس بدءا من يوم الأحد 28/2/2021 حتى يوم الخميس 4/3/2021.