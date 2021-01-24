أمن أسيوط ينهي فتنة طائفية بين عائلتين

تمكنت مباحث أسيوط، من إخماد فتنة طائفية في قرية أم القصور بمركز منفلوط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بين عائلتين مسلمة ومسيحية بالقرية، أسفرت عن مقتل مسيحي وإصابة آخرين، وتم فرض كردونات أمنية حول مداخل ومخارج القرية والقبض على عدد من أفراد العائلتين.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بلاغا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتي بيت "كتش"، و"النجارين" المسيحيين.

انتقل مدير الأمن، واللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، والعميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بالمديرية، على رأس قوة من الأمن المركزي والمباحث الجنائية، وتبين من تحريات العميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد شريت رئيس مباحث منفلوط، نشوب مشاجرة بالشوم والطوب بين الطرفين؛ بسبب الجيرة، تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية؛ نتج عنها مقتل "ر. ن." من النجارين، وإصابة آخرين من المسلمين والمسيحيين، وتم القبض على الطرف الثاني من عائلة "كتش" (مسلم)، ونقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت مصادر أمنية إن الحالة بين الطرفين سيئة نتيجة اقتراب منازل الطرفين من بعضهما، وأضاف أن قوات الأمن فرضت كردونات أمنية بين منازل الطرفين، وألقت القبض على عدد من المتهمين في المشاجرة، وتمكنت من إخماد تكرار إطلاق الأعيرة النارية مرة أخرى.