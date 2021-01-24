تموين مطروح: ضبط 21 مخالفة في حملات على أسواق براني والضبعة ومطروح

قال حسن الشيباني، مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم تنظيم حملة على عدد من الأسواق والمحلات؛ أسفرت عن ضبط 21 مخالفة بمدن مرسى مطروح والضبعة وبراني.

وأوضح أنه تم ضبط 9 مخالفات بمدينة مرسى مطروح و5 مخالفات بمدينة الضبعة و7 مخالفات بمدينة براني بإجمالي 21 مخالفة، وذلك خلال متابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات.

وأشار إلى أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها منها 8 مخالفات عدم إعلان عن أسعار و7 مخالفات مخابز و5 مخالفات عدم حمل شهادة صحية ومخالفة عرض وبيع لحوم بدون غطاء.

وحُررت المحاضر بقسم الشرطة المختص تمهيدا للعرض على النيابة العامة.