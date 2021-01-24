الصين: تسجيل 80 إصابة جديدة بكورونا بينها 65 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 80 إصابة جديدة بينها 65 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 29 حالة في هيلونغجيانغ و19 في خبي و12 في جيلين و3 حالات في شنجهاي وحالتين في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88991 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي، اليوم الأحد - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ15 تم تسجيلها بواقع 5 حالات في قوانغدونغ و3 في شنجهاي واثنتين في شانشي وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وجيانغسو وشنشي وقانسو، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4604 حالات غادر منها 4306 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 30 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82556 شخصا، وأن 37678 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة، إلى تسجيل 92 حالة جديدة بدون أعراض، أمس، بينها 10 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 1017 حالة منها 273 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10009 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 168 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 884 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8998 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و783 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.