قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن الوزارة تستهدف تطوير الوحدات البيطيرة بالقرى، خاصة وأن نسبة كبيرة من سكان القرى يعملون في قطاع الثروة الحيوانية والزراعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير وإنشاء مراكز لتجميع الألبان بالقرى، لتنمية الثروة الحيوانية وخلق فرص لمشروعات جديدة بهذا القطاع.

وأشار إلى ضرورة تحسين آليات نظم الري، لترشيد المياه ورفع مستوى الإنتاجية، مضيفًا أنه تم حصر الوحدات البيطرية في القرى لرفع كفائتها، وتزويدها بالأطباء والمعدات لتقديم الخدمات للمواطنين.

وعن مشروع تنمية البحيرات، أوضح أنها كانت تعاني من حجم تعديات كبير ساهم في خفض كفاءتها، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بتنميتها باعتبارها مصدر هام للثروة السمكية.

وذكر أنه يتم العمل لإعادة بحيرة المنزلة لمكانتها الطبيعية في إنتاج الثروة السمكية، مضيفًا أنها مساحتها تبلغ حوالي 250 ألف فدان، وإجمالي حجم الثروة السمكية بها يبلغ نحو 80 ألف طن.

