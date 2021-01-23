قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يعد نقلة حضارية، مشيرًا إلى استغلال تربة المنطقة غير الصالحة للزراعة لإقامة المشروع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مشروع الفيروز مقام على مساحة 16 ألف فدانًا، بإجمالي 6 ألاف حوض يستهدف إنتاج 13 ألف طنًا من الأسماك المختلفة.

وأشار إلى أن مشروع الفيروز متكامل ويضم مصانع للثلج والأعلاف، ومركز للتصنيع والتعبئة، وورش صيانة ومساكن للعمالة، فضلًا عن بحيرتين على مساحة 10ألاف فدان للصيد الحر.

وأوضح أن مشروعات الاستزراع السمكي تزيد حصص الدولة من الإنتاج، وتقلل من حجم الاستيراد في الأسماك واللحوم، منوهًا أن مصر تبوأت المركز الأول أفريقيًا في الاستزراع السمكي، والسادسة على مستوى العالم.

وذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك تبلغ حاليًا نحو 85%، مضيفًا أنه لأول مرة أصبح لمصر أسطولًا بهذا الحجم لصيد الأسماك في المياه الإقليمية وأعالي البحار.

وعن المشروع القومي للبتلو، لفت إلى الدعم الكبير الذي يلقه من الرئيس السيسي، موضحًا أن إجمالي ما تم تخصيصه للمشروع من مبالغ منذ عام 2017 وحتى عام 2020 يصل إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه.

وأفاد أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للبتلو بلغ نحو 19 ألف مستفيد بحوالي أكثر من 221 ألف ماشية، ذاكرًا أن ذلك ساهم بتحقيق وفرة في اللحوم بغت نحو 54 ألف طن من اللحوم.

