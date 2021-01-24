 اتحاد الصناعات يطالب أصحاب المصانع بتحمل قيمة لقاح كورونا للعاملين - بوابة الشروق
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اتحاد الصناعات يطالب أصحاب المصانع بتحمل قيمة لقاح كورونا للعاملين

محمد المهم
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 4:27 م
أطلق اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، مبادرة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، دعا فيها أصحاب المنشآت الصناعية بتحمل قيمة اللقاح المضاد لكورونا، للعاملين والإداريين، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من خلال حصر أعداد العاملين لكل منشأة والتبرع بقيمة المصل المقابلة لتلك الأعداد لصندوق تحيا مصر.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم، فإن ذلك يأتي انطلاقا من حرص المنشآت الصناعية على الحفاظ على رأس المال البشري بتلك المنشآت، إلى جانب الحفاظ على عجلة الإنتاج، وتكاتفا مع مجهودات الدولة الرامية للحد من آثار فيروس كورونا الذي ترك آثاراً سلبية على أكبر الاقتصاديات على الصعيد العالمي؛ ما يستلزم تحركاً جماعياً لمكافحة آثاره وبشكل عاجل.

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