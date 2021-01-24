رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا يدعو إلى وقف تشغيل نورد ستريم 2

دعا كريستين لندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى وقف استئناف بناء خط أنابيب غاز بحر البلطيق المثير للجدل والذي يطلق عليه اسم نورد ستريم 2.

وقال لندنر في مقابلة مع مجلة "شبيجل" الإخبارية الألمانية اليوم السبت : "طالما يتم انتهاك حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأساسية في روسيا لا يمكننا العودة إلى العمل المعتاد".

وأوضح لندنر أن من هذا العمل المعتاد "مشاريع البنية التحتية مثل نورد ستريم 2 "، مبينا بالقول، "إنه لا ينبغي أن يكون هناك رفض من حيث المبدأ، ولكن يجب أن يكون هناك وقف مؤقت الآن".

وأضاف لندنر أن استمرار بناء مشروع نورد ستريم 2 ينبغي أن يرتبط بمصالح الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا.

وذكر لندنر أن من الممكن تصور وجود آلية أمان بهذا الصدد، "فإذا أغلقت موسكو الصنبور في أوكرانيا، فيجب أن تكون هناك عواقب تلقائية لعمليات التسليم عبر نورد ستريم 2، ومن شأن هذا أن يسهم في استبعاد محاولات الابتزاز من جانب واحد من جانب موسكو، وفي الوقت نفسه سنحافظ على التعاون المهم في صناعة الطاقة".

أوشك خط الأنابيب بين روسيا وألمانيا على الانتهاء ولم يتبق سوى بضعة كيلومترات في المياه الدنماركية والألمانية.