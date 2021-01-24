كوريا الجنوبية تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 392 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مسجلة أقل من 400 إصابة مرة أخرى وسط تراجع تدريجي في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في البلاد.

وقال المقر المركزي لمكافحة الأمراض، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 75 ألفا و84 حالة، فيما يمثل هذا الرقم انخفاضًا قدره 39 حالة إصابة عن العدد المبلغ عنه يوم أمس "وهو 431 حالة إصابة".

وأشار إلى أن البلاد سجلت 23 حالة إصابة وافدة من الخارج، من بينها تم اكتشاف 9 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، بينما سجلت العاصمة سول وضواحيها 257 حالة من أصل 392 إصابة جديدة.

ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الوفيات 1349 حالة بزيادة قدرها 12 حالة، مقارنة بيوم أمس، ووصل معدل الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1.8%، بينما وصل عدد المرضى في حالات خطيرة أو حرجة إلى 282 مريضا بانخفاض قدره 15 مريضًا عن يوم أمس.