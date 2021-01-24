النواب يوافق على إحالة بيان وزير الزراعة إلى اللجان النوعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد على إحالة بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس كل في اختصاصه لمناقشته ومتابعة ما تم تنفيذه.

وقال سعد -عقب انتهاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس - إنه على هذه اللجان متابعة ما تم تنفيذه من بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أرض الواقع، مطالبا إياها بإعداد تقرير وتقديمه لمكتب المجلس للاطلاع وعمل اللازم.

وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام النواب ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020) ضمن طلب المجلس الاستماع من رئيس الوزراء والوزراء لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

ورفع وكيل المجلس الجلسة الى الغد الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا لاستكمال الاستماع للوزراء الحكومة.