تحدثت "آشلي"، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحفيداته، حول أسرار جديدة تكشف عن شخصيته، وذلك خلال لقاء تليفزيوني لبرنامج "توداي" على قناة "إن بي سي" الأمريكية.

قالت الحفيدة "مايسي"، البالغة من العمر 18 عامًا: "إنه (بايدن) دائم التواصل معنا، فقد اتصل بي، ثم (ناتالي)، ثم (نعومي)، و(فين)، ثم (آشلي)".

وأضافت "مايسي"، أنه حتى عندما كان بايدن نائبًا للرئيس، كان دائمًا يبذل الجهد للذهاب إلى أكبر عدد ممكن من الأحداث الرياضية والمسرحيات المدرسية وعروض المواهب، وتابعت: "كان يحضر كل شيء يمكنه الوصول إليه، كان من الممتع دائمًا رؤيته في أحداث عديدة على الرغم من وظيفته".

كما تطرقت ابنته "آشلي"، 39 عامًا، إلى المآسي التي طالت حياة العائلة، مشيرة إلى أن والدها تغير بعد فقدانه زوجته الأولى "نيليا"، وابنتهما "نعومي" البالغة من العمر 13 شهرًا، اللتين توفيتا في حادث سيارة عام 1972 في عيد الميلاد، فيما توفي ابنه "بو"؛ بسبب السرطان في عام 2015.

وقالت آشلي: "أبي عاطفي للغاية، ولديه القدرة على الشعور بألم الآخرين، ولا تزال لدينا قاعدة حتى اليوم مفادها أنه بغض النظر عن مكانه أو الاجتماعات التي يحضرها، فإنه إذا اتصل أحد الأطفال به فعلينا إخباره بذلك".

كما شاركت حفيدة بايدن، "ناتالي"، البالغة من العمر 16 عامًا، ذكرياتها المفضلة عن نشأتها مع الرئيس الحالي، وقالت: "أعتقد أن عيد الشكر هو كل عطلتنا المفضلة؛ لأننا عادة ما نذهب إلى (نانتوكيت) للتنزه في نوفمبر أنا و(مايسي) وجدي وعمي وأبي، إنه تقليد عائلتنا السنوي".

وأضافت "مايسي"، أن التقليد العائلي السنوي أصبح أكثر صعوبة؛ بسبب زيادة الأمن المحيط ببايدن: "سيكون الأمر جنونيًا دائمًا؛ لأنهم سيضطرون إلى إحضار جميع الغواصين والسباحين لخدمتنا السرية".

من جانبها، قالت "نعومي"، أكبر أبناء هانتر بايدن: "لقد اتفقنا جميعًا على أنه يتعين علينا أن نجلس مع أجدادنا وجهًا لوجه، ونقول لهم ليس فقط إننا نريدهم أن يتقدموا في مسيرتهم، بل سنكون بخير أيضا إذا حدث ذلك".