 الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

الشروق
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 10:47 م

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعبى فريق منتخب مصر لكرة اليد، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتي انتهت بالتعادل، وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لمنتخب اليد بعد التعادل اليوم أمام سلوفينيا في اللقاء الذي شهد تأخر الفراعنة والعودة مرة أخرى لأجواء اللقاء.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الثمانية بعد التعادل مع سلوفينيا 25-25 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد.

أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم...

تم النشر بواسطة ‏AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‏ في الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١

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