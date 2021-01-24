أعلن نادي المريخ السوداني أنه تسلم الحافز المالي، الذي وعد به رئيسه الشرفي، رجل الأعمال السعودي أحمد طه التازي، في حال تأهل الفريق لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل المريخ لدور المجموعات من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يقع في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وقال المريخ في بيان رسمي، إن التازي أرسل مبلغ 100 ألف دولار، للنادي، كحافز للاعبين بعد تغلبهم على إنييمبا النيجيري وتأهلهم لمجموعات الأبطال، مؤكدًا أنه سوف يقوم فورا بتوزيع الحافز على اللاعبين.

وصعد المريخ بعد فوزه على إنييمبا بأم درمان (3/0)، وخسارته في مباراة العودة (1/2) في نيجيريا.

في سياق متصل، انتقل البرازيلي ديديه جوميز، المدير الفني السابق للفريق السوداني لتدريب فريق سيمبا التنزاني. (طالع التفاصيل).

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرر تأجيل مباراة المريخ الأولي في دور المجموعات أمام الأهلي لتقام يوم 16 فبراير بدلا من 12 او 13 من الشهر ذاته، نظرًا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية والتي تقام خلال الفترة من 4 وحتى 11 فبراير في قطر.