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الجزائر تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في الجزائر - ارشيفية
الكورونا في الجزائر - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 6:08 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 6:08 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105 آلاف و596 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأحد، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2863.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 190 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 71 ألفًا و945.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 98 مليون إصابة.

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