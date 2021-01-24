وزير الزراعة للنواب: استنباط وتسجيل 23 صنفا وهجين لـ8 محاصيل لتوفيرها للمزارعين

أعلن السيد القصير وزير الزراعة، استنباط وتسجيل عدد 23 صنف وهجين لعدد (8) محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا ).



وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه جار الانتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد، كما يتم التفاوض حالياً مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.



وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر، والذب يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الإستيراد لأكثر من 95% منها، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الاجنبي.



وفي مشروعات المسئولية المجتمعية، أشار إلى أن الوزارة وافقت على 1315 مشروعا من مشروعات النفع العام لانشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا.



وفى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، قال: "قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية على الاستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالي ألف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الأمطار".



وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 ألف متر 3/ سنة، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء 2000 سد أسمنتي لحجز وتوزيع مياه الأمطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان.



وأكد أنه تم إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية في سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري؛ لفتح وحدة مصرفية في سيوة، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها.