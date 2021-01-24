ألمانيا: تشديد ضوابط كورونا بمطار فرانكفورت على القادمين من البؤر عالية الخطورة

أعلنت الشرطة الاتحادية في ألمانيا، تشديد ضوابطها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في مطار فرانكفورت، أكبر مطار في البلاد، بالنسبة للمسافرين القادمين من البؤر عالية الخطورة بفيروس كورونا.

وصرح رضا أحمري المتحدث باسم الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، بقوله: "سنطبق اليوم ضوابط خاصة على إجمالي 17 طائرة قادمة من خمس دول"، لافتا إلى فحص أربع طائرات بالفعل قبل ظهر اليوم "وكل شيء سار بسلاسة حتى الآن".

وذكر أحمري، أن التركيز منصب على الطائرات القادمة من إسبانيا.

وبشكل محدد يفحص أفراد الشرطة الاتحادية ما إذا كان المسافر قد قام بتعبئة استمارة دخول رقميا، وأضاف المتحدث أنه في حال لم يفعل المسافر ذلك فيجب تعويض هذا الأمر بتعبئة استمارة دخول يدويا.

كما يتعين على كل المسافرين القادمين تقديم نتيجة سلبية لاختبار حديث للكشف عن كورونا ومن الممكن إجراء هذا الاختبار في المطار أما المسافر الذي يرفض إجراء الاختبار فيتم إعادته مرة أخرى.

وحسب بيانات الشرطة الاتحادية، فإن كل الإجراءات تتم بناء على تشاور وثيق مع مكاتب الصحة وشرطة ولاية هيسن التي تقع فيها مدينة فرانكفورت، وإدارة تشغيل المطار والخطوط الجوية المعنية.

وتشمل المناطق المصنفة بمناطق ذات معدل الإصابة العالي، الدول التي ترتفع فيها أعداد الإصابات مقارنة بألمانيا على نحو ملحوظ ومنها الدول التي يزيد فيها معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في سبعة أيام عن 200 -في ألمانيا يبلغ 111 حاليا- ومن الممكن وضع دول أخرى تحت هذا التصنيف وفقا لشروط معينة.

ويأتي من بين هذه الدول التي بدأ العمل بتصنيفها على هذا النحو منذ منتصف ليلة أمس، إسبانيا والبرتغال ومصر والولايات المتحدة والتشيك -دولة مجاورة- بالإضافة إلى العديد من دول البلقان.