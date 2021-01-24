الملك سلمان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.



جاء ذلك خلال عدة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، حيث قرر تعيين الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



كما أعفى فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.



كما قرر الملك سلمان ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا لها.