تغريم 14 شركة تأمين دنماركية بسبب التمييز ضد النساء

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أعلنت هيئة الرقابة المالية الدنماركية اليوم الاثنين تغريم 14 شركة تأمين في الدنمارك لإدانتها بالتمييز ضد النساء، وفقا لنتائج التحقيق الذي أجرته وحدة الجرائم الخاصة في الدنمارك.

وبحسب هيئة الرقابة المالية فإن 8 شركات وافقت على سداد الغرامة، في حين قال ممثلو الإدعاء إن الشركات الست الأخرى مازالت تنتظر حضور جلسة استماع بشأن هذه الاتهامات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وحدة تحقيقات الجرائم الخاصة في الشرطة الدنماركية تجري تحقيقات بشأن هذه الشركات منذ تموز/يوليو 2021 عندما أبلغت هيئة الرقابة المالية الشرطة بارتكاب شركات التأمين ممارسات غير قانونية بشأن تغطية الإصابات التي تتعرض لها النساء نتيجة الحمل أو الإنجاب.

وأمرت وحدة الجرائم الخاصة بفرض غرامات على الشركات تتراوح بين 100 ألف و4ر1 مليون كورون دنماركي.