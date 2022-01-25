اتحاد جزر القمر للاعبين: لدينا منتخب نفخر به

علق اتحاد جزر القمر لكرة القدم، على خروج منتخبه من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة 2-1 أمام الكاميرون.

وفاز المنتخب الكاميروني بصعوبة على منتخب جزر القمر الذي لعب بنقص عددي لطرد أحد لاعبيه منذ الدقيقة الخامسة، كما افتقد الأخير جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابة بفيروس كورونا، من بينهم ثلاثي حراسة المرمى.

وقال اتحاد جزر القمر عبر "تويتر": "أبطال.. الليلة جزر القمر، أظهرت أن لديها فريق عظيم.. كل الجماهير يمكنها أن تشعر بالفخر بمنتخبها، بالرغم من هذه الهزيمة أمام مضيف البطولة بنتيجة 2-1".

وكان منتخب جزر القمر قد كلل المشاركة الأفريقية الأولى له بالتأهل لدور الـ 16 بعدما فاز على غانا بنتيجة 3-2.