 هولندا تعتزم إعادة فتح المطاعم والمرافق الثقافية رغم تفشي أوميكرون - بوابة الشروق
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هولندا تعتزم إعادة فتح المطاعم والمرافق الثقافية رغم تفشي أوميكرون

د ب ا
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 8:04 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 8:04 م

تعتزم هولندا إعادة فتح المطاعم والمسارح والمتاحف ودور السينما على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة في لاهاي اتخذت هذا القرار اليوم الاثنين، نظرا لأن عدد المرضى الذي يحتاجون للعلاج بالمستشفيات يرتفع فقط بشكل طفيف.

ومن المقرر أن تسمح السلطات للمقاهي والمطاعم وكذلك دور الثقافة بإعادة فتح أبوابها حتى الساعة 10 مساء، ولكن مع الالتزام بقيود مثل الارتداء الإلزامي للكمامات وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح.

ويعتزم رئيس الوزراء مارك روته الإعلان عن القرار غدا الثلاثاء. كما سيتم السماح للمواطنين بحصور الفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم.

ولا تزال أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في تزايد سريع. وشهدت هولندا اليوم الاثنين تسجيل 65 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

 


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