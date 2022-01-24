قرر محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إحالة المسؤولين عن الامتحانات في إدارة أبوتيج التعليمية، إلى التحقيق، عقب انتشار نماذج تتضمن تسريب امتحانات مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، المقرر عقدها صباح اليوم، وإعادة طبع الامتحان الاحتياطي.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة، إنه عقب رصد لجنة المتابعة، منتصف الليل، انتشار نماذج تتضمن أسئلة مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بإدارة أبوتيج التعليمية -إحدى إدارات المحافظة- والمقرر امتحان التلاميذ فيها صباح اليوم، قام باستدعاء موجهي التعليم الابتدائي ولجنة المتابعة والانتقال، إلى ديوان المديرية، وتحرير محضر إداري وطبع الامتحان الاحتياطي الخاص بالمادة.

وأوضح أنه قرر إحالة جميع المسؤولين بإدارة أبوتيج إلى التحقيق، وتشكيل لجنة متابعة من المديرية لمتابعة سير لجان الامتحانات وتشديد الرقابة، وتابع أنه تم إخطار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومسؤولي الوزارة.