المقاولون العرب يحتفل بعيد ميلاد عودة والفريق يواصل تدريباته

حرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على الاحتفال بعيد ميلاد محمد عودة المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على الملعب الفرعي لاستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي، في الجولة المقبلة بكأس الرابطة يوم الخميس المقبل.

وفاجئ الجهاز الفني واللاعبين مدربهم باحضار تورتة خاصة والاحتفال بعيد ميلاده في غرفة خلع الملابس.

ويحتفل محمد عودة بعيد ميلاده 48 فهو من مواليد 24 يناير 1974 ويعد أحد أبناء نادي المقاولون العرب وحقق معه العديد من الإنجازات حيث حقق لقب كأس أفريقيا أبطال الكؤوس عام 1996 ووصيف السوبر الأفريقي نفس العام.

وحقق الثنائية التاريخية كأس مصر والسوبر المصري عام 2004 على حساب الأهلي والزمالك أثناء لعب المقاولون بالدرجة الثانية، وبدأ مسيرته التدريبية بنجاح عندما قاد ناديه في الولاية الأولى قبل خوض عدد من التجارب الناجحة في مصر وليبيا والعودة لقيادة ناديه في ولاية جديدة.

وواصل الفريق تدريباته اليوم واشتمل المران الذي قاده محمد عودة المدير الفني، على وحدات بدنية، وبعض الجوانب الفنية والتدريبات بالكرة.

ويواصل عدد من اللاعبين التأهيل لتجهيزهم بعد العودة من الإصابات.