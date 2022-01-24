الكهرباء: الوصول إلى قدرات مُركّبة من الطاقات المتجددة تصل إلى 10 آلاف ميجاوات في 2023

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تعمل على زيادة المصادر المختلفة لإنتاج الطاقة وتحديدًا المصادر الجديدة والمتجددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك مشروعًا تجريبيًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ينفّذه القطاع الخاص بشكل كامل، مؤكّدًا أنّ الوزارة وصلت لحجم قدرات كبير في الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأفاد بأنه خلال عام 2023، سيتم الوصول إلى قدرات مُركّبة من الطاقات المتجددة تصل إلى عشرة آلاف ميجاوات، فيما تم الوصول حاليًّا إلى 20% من الحمل الأقصى بواقع أكثر من ستة آلاف ميجا.

وأشار إلى التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره شريكًا مهمًا، وذلك بعد اتخاذ خطوات تشجيعية كبيرة عبر طرح مساحات وأنشطة لمشروعات الخلايا الشمسية أو مزارع الرياح.

وذكر أنّ الهيدروجين الأخضر يمثّل وقود المستقبل وهو أحد أهم مصادر الطاقة، إذ يتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربي للمياه، لافتًا إلى السعي للتعاون مع الخبرات الأجنبية الكبيرة للتوسع في هذا المجال.