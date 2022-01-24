الخارجية الإيرانية: المطالب بالإفراج عن سجناء أمريكيين تعقّد المفاوضات النووية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، بأن مفاوضات فيينا بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، تتقدم بشكل جيد، إلا أنه حذر من أن مطالب واشنطن بالإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران من شأنها تعقيد الوضع في المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن المتحدث القول: "المفاوضات في فيينا تحقق تقدما جيدا وتقلص الاختلافات".

وعلق على مطالب لواشنطن بالإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران، بالقول إن من شأن تلك المطالب تعقيد الوضع في المفاوضات، مؤكدا أن "إيران لن تقبل أية شروط مسبقة، وهذا هو موقفنا النهائي".

وأعرب في المقابل عن القلق بشأن رعايا إيرانيين، قال إنهم محتجزون في الولايات المتحدة "لأسباب واهية".

وجدد تأكيد أنه لم يكن من الوارد أبدا بالنسبة لبلاده العمل على اتفاق مؤقت، قائلا: "الاتفاق المؤقت لم يكن أبداً ضمن جدول أعمال إيران ونأمل أن تدرك واشنطن ذلك".