 التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمّر صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه ظهران الجنوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمّر صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه ظهران الجنوب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 8:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 8:44 ص

 أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم /الاثنين/، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيرا إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية.
وأفاد التحالف -في بيان أوردته قناة "السعودية" الإخبارية- بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية، وكان التحالف أكد في وقت سابق تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية.
وقبيل ذلك بساعات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية)، كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.


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