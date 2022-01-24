النائب العام السعودي يوجه بالتحقق منمحتوى فيديو متداول لواقعة دهس وسرقة مواطن



ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصين بدهس رجل والاعتداء عليه، فقد وجه النائب العام بالتحقق من محتوى الفيديو والقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم".



وأضاف المصدر أنَّ "قضايا الاعتداء على الأشخاص، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".



وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو حيث يظهر رجل يسير في الشارع "بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر"، في حين تصدمه سيارة مسرعة من الخلف وتقذفه بعيدا، فيما يترجل منها شخصان، يقوم أحدهما بمسك الضحية، والآخر بسرقته، ما أثار ضجة كبيرة في المملكة.





