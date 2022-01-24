النائب العام السعودي يوجه بالتحقق منمحتوى فيديو متداول لواقعة دهس وسرقة مواطن

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🔴 عملية دهس متعمد لرجل وسرقته والاعتداء عليه بعد خروجه من المسجد في صلاة الفجر !! هولاء من يعثون في الارض فساد اتمنى التعاون بنشر التغريدة ليتم القاء القبض عليهم @security_gov @MOISaudiArabia @kamnapp pic.twitter.com/y0tk9NBQgV
— عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) January 23, 2022
🔴 عملية دهس متعمد لرجل وسرقته والاعتداء عليه بعد خروجه من المسجد في صلاة الفجر !! هولاء من يعثون في الارض فساد اتمنى التعاون بنشر التغريدة ليتم القاء القبض عليهم @security_gov @MOISaudiArabia @kamnapp pic.twitter.com/y0tk9NBQgV