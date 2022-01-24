محافظة قنا: إنهاء 104 مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة

قال المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، إنه تم توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنّ المرحلة الأولى تشمل العمل في خمسة مراكز بـ19 وحدة قروية، تضم 87 قرية، بإجمالي 724 مشروعًا.

وأوضح أن المشروعات تنفّذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من 104 مشروعات بشكل كامل، فيما تجاوزت نسبة التنفيذ في بقية المشروعات الـ70%.

وذكر أنّ هناك تقارير يومية بشأن مستجدات الأعمال في المشروعات التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى زيارات ميدانية متواصلة يجريها المحافظ اللواء أشرف الداودي لتفقد سير العمل بالمشروعات.

وأفاد بأنه يتم التأكّد من تنفيذ المشروعات بالنسب المطلوب، مؤكّدًا أن المحافظة مستعدة بشكل كامل للمرحلة الثانية من المبادرة بعد توفير كل الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات وذلك في الأربعة مراكز المتبقية.

وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة القرى والنجوع والعزب بتكاليف إجمالية تصل لنحو 900 مليار جنيه.