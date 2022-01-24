مصرع 20 شخصا في إثيوبيا جراء انقلاب حافلة نقل عام

لقى نحو 20 شخصًا، اليوم الاثنين، حتفهم جراء انقلاب حافلة في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا.

وقالت إذاعة "فانا" عن شرطة المرور أن حافلة نقل عام كانت في طريقها من إيبانات إلى سيكوتا انقلبت من فوق منحدر، ما أدى لوفاة 20 شخصًا حتى الآن، مشيرة لاحتمال زيادة الحصيلة.

وأشارت الشرطة إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 1.35 مليون شخص يلقون مصرعهم سنوياً جراء حوادث الطرق، وأن 93 بالمئة من الوفيات في تلك الحوادث تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد صرح في وقت سابق، بأن حوادث الطرق تتسبب في مقتل شخص كل 24 ثانية.