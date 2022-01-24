مياه المنيا تناقش وضع الخطة الاستراتيجية للشركة

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بفريق عمل مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمناقشة وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وآلية التنفيذ وكيفية الاستفادة من موارد الشركة في وضع الخطة، وتم التطرق لضرورة استحداث إدارة جديدة تعنى بالاستدامة والمتابعة.

وأوضح السعيد أن الخطة الاستراتيجية للشركة تناقش الغايات الرئيسية الأربع وأهم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من تلك الغايات، والتي تتولى الشركة تنفيذها على مدار خمس سنوات مستقبلية، دون الإخلال بالأسس العامة والمعايير الرئيسية لنهج العمل المؤسسي بالقطاع الخدمي للمياه والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، عقدت الجلسة الأولى لبحث الآليات المستخدمة في وضع الخطة الاستراتيجية بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومديري العموم، حيث عرضت الدكتورة عبير برقاوي، أخصائي التخطيط الاستراتيجي نبذة عن الرؤية والرسالة والقيم التى تشمل كافة محاور الشركة سعيا للانسجام مع متطلبات العصر ومواكبة التقدم التكنولوجي والتقني.