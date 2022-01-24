ساعدت البحرية الملكية البريطانية في ضبط أكثر من طن من المخدرات غير المشروعة تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه إسترليني (2ر20 مليون دولار) في خليج عمان.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.ايه ميديا أن العملية التي شاركت فيها السفينة إتش.إم.إس. مونتروز في إطار القوات البحرية المشتركة متعددة الجنسيات، استمرت نحو 10 ساعات وأسفرت عن ضبط 663 كليوجراما من الهيروين و87 كيلوجراما من الميثامفيتامين و291 كيلوجراما من الحشيش والماريجوانا.



وقالت وزارة الدفاع إن فريقا من البحرية بما في ذلك مشاة البحرية الملكية، اقتربوا من سفينة صغيرة مستقلين قاربين مطاطيين قبل تأمين السفينة وتفتيشها.



ثم جرى نقل المواد غير المشروعة إلى إتش.إم.إس. مونتروز لتحليلها وتدميرها.



وأضافت وزارة الدفاع أن هذه أكبر كمية مخدرات تضبطها البحرية الملكية منذ مصادرة إتش.إم.إس. مونتروز 4ر2 طن من المواد غير المشروعة في بحر العرب العام الماضي.