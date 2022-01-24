إندونيسيا وسنغافورة تطلقان فقاعة سفر لتحفيز النمو وسط تفشي كورونا

تطلق إندونيسيا وسنغافورة فقاعة سفر بدون حجر صحي بين البلدين لتحفيز الاقتصاد، وسط أزمة وباء كورونا نتيجة تفشي المتحور أوميكرون .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو القول، إنه من شأن ترتيبات فقاعة السفر بين جزيرة باتام-بنتان السياحية في إندونيسيا وبين سنغافورة أن تعزز السياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقال الوزير إن الزوار الحاصلين على التطعيم بالكامل ضد كورونا الذين يسافرون عبر ميناء نونجسابورا الدولي للعبارات سوف يتمكنون من الاستفادة بترتيبات الفقاعة.

وتعد سنغافورة وإندونيسيا من بين البلاد التي تتبنى ترتيبات فقاعات السفر في إطار محاولات الانتقال إلى التعايش مع الفيروس مع ضمان عدم إنهاك نظام الرعاية الصحية عبر تفشي الفيروس.