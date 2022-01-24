وزير الصحة الكويتي: نتعرض لموجة غير مسبوقة من كورونا

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، أن بلاده تتعرض لارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وصفها بـ "غير المسبوقة".

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" المحلية: "الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا"، مطالبا بضرورة تضافر كل الجهود من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وجاءت تصريحات الوزير الكويتي خلال افتتاحه مركز الصبحية الغربي، في منطقة تضم قرابة 80 ألف نسمة.

وقال الوزير: "هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج لتضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير"

وأكد وزير الصحة تسجيل أكثر من 5000 حالة كورونا يوميًّا، وبذلك تكون قد تخطت أكثر من ضعف الحالات التي كان يتم تسجيلها في السابق.

والمنحنى الوبائي لفيروس كورونا في الكويت يتصاعد بشدة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما حدا بمجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات جديدة في الثلث الأول من يناير الجاري لمواجهة هذا التصاعد.

وحدد مجلس الوزراء نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 50 في المائة، وحتى إشعار آخر، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.

ودعا مجلس الوزراء، القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.

وأكد مجلس الوزراء، على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة التحصين بشكل كامل ضد مرض فيروس كورونا والتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية، مشددًا على أن يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد حتى إشعار آخر.

كما قرر المجلس إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 50% مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.

وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة التحصين الكامل باللقاح المضاد لكورونا، وأيضا العاملين ومن يرتادون الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية.

وأشار المجلس إلى أنه أصدر تعميما لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين والمقيمين لتنفيذ تلك الخدمات عن بعد "أون لاين" وفي حالة الحاجة ينبغي حجز موعد في المنصات الحكومية لإدارة المواعيد الحكومية.