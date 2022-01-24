باعت تركيا اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة 996ر1 مليار ليرة (6621ر149 مليون دولار) تستحق يوم 20 أيلول/سبتمبر 2023. وبلغ إجمالي حجم الاكتتاب 81ر1 مرة من إجمالي حجم الطرح، وبلغ العائد على السندات 25ر23% ومن المقرر إعلان نتيجة الاكتتاب الأربعاء المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الطرح يمثل جزءا من طرح أكبر تصل قيمته الإجمالية 2563ر14 مليار ليرة.

وتولت الخزانة التركية إدارة عملية طرح السندات، التي سجلت زيادة في العائد على السندات، حيث كان آخر طرح سابق للسندات التركية من هذه الفئة في 13 ديسمبر الماضي بقيمة 035ر2 مليار ليرة وعائد قدره 36ر21%. في حين كان العائد على طرح يوم 23 نوفمبر 2021 77ر20% وعلى طرح يوم 18 أكتوبر الماضي 93ر18% وطرح 20 سبتمبر الماضي 09ر18%.